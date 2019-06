„Menschenrechte kosten eben Geld“

Zwölf Städte und Kommunen haben am Freitag auf einem Kongress der Initiative „Seebrücke“ das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ gegründet. Sie fordern, dass es einfacher wird, in Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen. Darunter sind Berlin und Hamburg, aber auch kleinere Kommunen wie Rottenburg am Neckar, eine 46 000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg. Wir haben mit dem Bürgermeister von Rottenburg gesprochen. Denn Stephan Neher (CDU) möchte die 53 Geflüchteten in seiner Stadt aufnehmen, die seit Tagen auf der „Sea Watch 3“ ausharren und keinen sicheren Hafen finden.