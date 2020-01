„Ich will keine Angst mehr haben“

Was erhoffst du dir von den juristischen Vorgängen?

Zivilrechtlich will ich, wie es schon drei Mal geklappt hat, das Kontaktverbot gegen ihn verlängern. Das ist ein Instrument, um mich zu schützen. Parallel läuft ein strafrechtliches Verfahren. Da geht es darum, dass er wegen all seiner Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Ich will, dass mir offiziell Recht gegeben wird. Dass es nicht heißt: Stell dich nicht so an. Ihm soll bestätigt werden, dass er mir Unrecht und Gewalt angetan hat. Und ich will, dass es sinnvolle psychologische Programme für Täter gibt. Ich will meine Ruhe und keine Angst mehr haben.