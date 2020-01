„Niemand wird gezwungen, seine Organe zu spenden“

In Deutschland warteten vergangenes Jahr etwa 9400 Menschen auf eine lebenswichtige Organtransplantation – bei nur etwas mehr als 900 Spender*innen. Um dieses Missverhältnis zu beenden, wird heute im Bundestag darüber abgestimmt, ob der Entwurf der Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der Linken-Vorsitzenden Katja Kipping Gesetz wird – sie schlagen die „Entscheidungslösung" vor, die im Grunde auf mehr Information duch Ärzte und Freiwilligkeit setzt. Es könnte aber auch die „doppelte Widerspruchslösung“ zum Gesetz werden, die unter anderem vom Bundesgesundheitsministerium gefordert wird. Jede*r volljährige Deutsche wäre so automatisch Organspender*in, wenn er oder sie sich nicht ausdrücklich dagegen entscheidet. Wurde nicht widersprochen, werden die Angehörigen befragt. Die Entscheidung soll jederzeit revidierbar sein. Befürworter*innen erhoffen sich bessere Überlebenschancen für Menschen, die bisher vergeblich auf eine Organspende warten. Gegner*innen stellen diese Widerspruchslösung als Eingriff in die Würde des Menschen dar. Fakt ist: 20 von 28 EU-Länder handhaben die Organspende bereits mit einer Widerspruchsregelung – und das wirkt sich positiv auf die Spenderzahl aus. Was aber halten junge Menschen von dem umstrittenen Gesetz? Wir haben in München nachgefragt.