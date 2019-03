„Der Blackout war einfach empörend, ärgerlich und erniedrigend. Wie kann es sein, dass ein Land mit so vielen Ressourcen im Dunkeln und ohne Wasser bleibt? Man hat Menschen gesehen, die Wasser aus Abwasserbecken gesammelt haben, das Essen ist in den Kühlschränken verrottet und gleichzeitig wurde geplündert. Doch trotz all dieser negativen Eindrücke hat mich das nicht im Geringsten entmutigt, weiter gegen dieses System zu kämpfen. Ich setze auf die Opposition und Juan Guaidó und darauf, dass mit ihm endlich ein Wandel kommt. Und auch die Mehrheit der Venezolaner möchte weiter für diesen Wandel kämpfen. Dennoch gibt es viel Verunsicherung und in Teilen von Caracas herrscht Verzweiflung. Ich kann nicht aus erster Hand über das Landesinnere sprechen, aber diese Situation und dieses Chaos, das wir gerade in der Hauptstadt erleben, mussten andere Teile des Landes schon zuvor in den letzten zwei Jahren durchmachen. Noch nie hat die politische Lage die Wirtschaft und das soziale Leben so sehr beeinflusst wie jetzt. Bis jetzt ist die normale Versorgung mit Strom und Wasser nicht in allen Teilen von Caracas wiederhergestellt – egal ob in armen oder reichen Vierteln. Doch wie gesagt: Die Empörung motiviert uns nur noch mehr zum Kämpfen.