Auch der Deutsche Werberat hat sich Ende August in die Debatte eingeschaltet und die Werbung mit dem Slogan „Sommer, wann feierst du dein Cumback?“ nach rund 900 eingegangenen Beschwerden nachträglich beanstandet: „Sexualität und sexuelle Spielarten sind keineswegs tabuisierte Themen in unserer Gesellschaft und auch nicht in der Werbung“, schreibt Julia Busse, Geschäftsführerin des Deutschen Werberats, in einer Pressemitteilung zu der Entscheidung. „True Fruits sollte sich aber schon fragen, ob die Obszönität und die Tonalität der beanstandeten Motive Gradmesser für legitime und gesellschaftlich akzeptierte Stilmittel zukünftiger Werbemaßnahmen sein sollten“, so Busse.