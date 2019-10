„Ich weiß nicht, wie man noch still sein kann“

Was macht dir Angst?

Beim türkischen Einmarsch in Afrin 2018 gab es ethnische Säuberungen und das ist, was jetzt wieder bevorsteht – in größerem Ausmaß. Mein Vater ist aus Kurdistan, wir sind jesidische Kurden. Meine Familie ist 2014 wegen des IS aus Syrien geflohen. Ich war sehr oft dort, habe an die Orte, die bombardiert werden, viele Erinnerungen. An Besuche, an Ausflüge. Daran denke ich viel. In erster Linie sind aber die Menschen in Rojava betroffen. Es betrifft auch die anderen Europäer*innen, wenn die Türkei in Syrien einmarschiert und so auch der IS wieder stärker werden könnte. Und eigentlich sollte es auch von allgemeinem Interesse sein, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder gar einem Krieg kommt.