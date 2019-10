Ein Twitter-Video zeigt rassistische Beleidigungen in Halle

Der Mann blickt direkt in die Handykamera, mit herausgestreckter Zunge und erhobenem Mittelfinger. Die Person, die die Kamera auf ihn richtet, beschimpft er mit schwer verständlichen Worten. „Blöde Kuh, das ist verboten“, sagt er und meint damit wohl das Filmen der Szene. Worte wie „Affendialekt“ fallen. Was eine anonyme Twitter-Nutzerin hier erlebt, gefilmt und online gestellt hat, ist ein rassistischer Übergriff, der sich offenbar am vergangenen Donnerstag in einer Tram in Halle ereignet hat. So erzählt sie es in ihrem Tweet: „Halle. Heute, 17. Oktober 2019. Ich habe dunkle Haut. Das hat hierfür gereicht.“ Sie habe selbst kein Wort gesagt, schreibt sie weiter. „Er ist mit großer Geste aufgestanden, als würde ich stinken. Er sprach von Vergasung etc.“