Mehr als 450 Institutionen wie Schulen oder Jugendzentren in Bayern hatten im Vorfeld ein Wahllokal angemeldet und über 60.000 Jugendliche haben am Freitag ihre Stimme abgegeben – weit mehr als doppelt so viele als bei bisherigen U18-Wahlen. Mit den Wahlen für unter 18-Jährige möchte der Bayerische Jugendring die Meinung von jungen Menschen ins öffentliche Bewusstsein bringen, denen das Wahlrecht bisher verwehrt ist. Und sie scheinen erfolgreich zu beweisen: Junge Menschen sind nicht desinteressiert an Politik und wollen sich durchaus daran beteiligen.