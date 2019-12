Was hältst du von einem verpflichtenden sozialen Jahr?

Zivildienst. Das klingt nach unmotivierten Jungs, die in einer Jugendherberge irgendwo in Schleswig-Holstein das Frühstück an Ü80-Gäste auf ihrer Chorreise austeilen. Nach Typen, die genervt alte Leute im Rollstuhl durchs Pflegeheim schieben. Und darauf warten, dass sie endlich das machen dürfen, was sie wirklich wollen.