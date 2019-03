Xiuhtezcatl Martinez war schon Umweltaktivist, bevor es cool war. Mit sechs Jahren sprach er das erste mal auf einer öffentlichen Veranstaltung zu dem Thema, mit 15 hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen mit der klaren Botschaft : „What’s at stake right now is the existence of my generation.“ 2015, im selben Jahr, klagte er mit 20 anderen jungen Menschen gegen die US-Regierung, weil diese der jungen Generation das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum verweigere, indem sie den Klimawandel ignoriere. Der Prozess läuft noch. Außerdem ist Xiuhtezcatl der Jugend-Direktor der NGO „Earth Guardian“, hält Vorträge in Schulen und Universitäten weltweit, hat ein Buch geschrieben und einen Hip-Hop-Track mit Jaden Smith veröffentlicht – natürlich über Klima-Aktivismus.