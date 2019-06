Das Zuhause ist einer der gefährlichsten Orte für Frauen

Frauen werden weltweit zu wenig vor häuslicher Gewalt geschützt. In manchen Ländern ist es ihnen verboten, Grundstücke zu erben. In 19 Ländern ist es gesetzlich verankert, dass sie dem eigenen Mann zu Gehorsam verpflichtet sind. Vergewaltigung in der Ehe steht in 111 von 189 untersuchten Ländern nicht unter Strafe. Das betrifft drei Milliarden Frauen. Schuld an den beständig hohen Zahlen sei auch die weitverbreitete Verhaltensweise, Gewalt innerhalb der Familie zu verharmlosen und zu entschuldigen.