„Wir leben in einem großen Theater“, sagt Anna. „Uns wird eine Demokratie vorgegaukelt, aber alle neuen Gesetze sorgen dafür, dass es am Ende nicht fair zugeht. Es gibt keine Pluralität, in keinem Bereich.“ Wer in Ungarn in stabilen und ruhigen Verhältnissen leben wolle, der habe nur eine Möglichkeit: die Füße stillhalten. „Misch dich nicht in die Politik ein, kritisiere nichts. Nimm einfach hin, was passiert. Dann lässt dich das System in Ruhe.“ Anna will aber nicht die Füße stillhalten. Sie will in ihrer Heimat für den Rechtsstaat kämpfen. Das sei sie, als privilegierte, gut ausgebildete junge Frau, die die Wahl habe, wo und wie sie leben wolle, der ungarischen Gesellschaft schuldig.