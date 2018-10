In Berlin sind am Samstag Zehntausende Menschen zur #unteilbar-Demo zusammengekommen. Das Motto: „Für eine offene und freie Gesellschaft - Solidarität statt Ausgrenzung“. Ein breites Bündnis aus ungewöhnlich vielen Organisationen, Verbänden Parteien und Einzelpersonen rief zur Demo auf. Fast ebenso zahlreich sind die Themen, für, beziehungsweise gegen die demonstriert wird: gegen rechte Hetze, Diskriminierung und Ausgrenzung, für Investitionen in die Sozialsysteme, Kinderbetreuung und Bildung.