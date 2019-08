Die besten Plakate von der #unteilbar-Demo

Eine knappe Woche vor der Langtagswahl versammeln sich mehrere Zehntausende aus Sachsen zur #unteilbar-Demo in Dresden. Zuvor gab es bereits andere #unteilbar-Demos im Oktober 2018 in Berlin, als auch im Juli 2019 in Leipzig. Das Bündnis #unteilbar besteht aus vielen Parteien, Verbänden, Organisationen, sowie Privatpersonen. Bei der #unteilbar-Demo in Dresden ist der Demonstrationszug in 13 verschiedene thematische Blöcke unterteilt. Demonstriert wird vor allem für Solidarität, Menschenrechte und gegen Rassismus, sowie gegen Faschismus.