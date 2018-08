So schlug die Regierung als Reaktion auf den Amoklauf in Parkland vor, dass Lehrer mit Waffen ausgestattet werden sollen, um sie gegen Amokläufer einsetzen zu können. Für Jugendliche in den USA ist es außerdem schon lange normal, sich bei Übungen für den Ernstfall unter Tischen zu ducken, beim Betreten der Schule kontrolliert zu werden wie am Flughafen und durchsichtige Rucksäcke tragen zu müssen. Sogar im Kindergarten wird – in bunten Farben und Reimform – schon gelehrt, wie man sein Leben im Falle eines Amoklaufes am ehesten retten kann.