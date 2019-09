Studentin zerreißt Hakenkreuz-Schild und wird angeklagt

Eigentlich wollte Grae Hosmanek einfach nur mit Freunden in der Bibliothek der Universität Wisconsin-Milwaukee (UWM) für eine Klausur am kommende Tag lernen. Dann sah die 19-Jährige auf dem Campus eine Gruppe Studierende, die den israelischen Unabhängigkeitstag feierten. Spontan schloss sie sich der Gruppe an. „Wir hatten echt eine gute Zeit, alles war friedlich und wir haben es genossen, bis der Typ mit dem Hakenkreuz-Schild auftauchte, “sagt Grae gegenüber jetzt am Telefon. „Ich hörte ihn Dinge sagen wie ‚Vergast die Juden’ und ein anderer Student sagte, dass er die Scheiße aus ihm herausprügeln will“. Dies war der Moment, in dem Grae sich nach eigener Aussage dazu entschied, das Schild kaputt zu machen.

Dafür soll Grae nun eine Strafe wegen Vandalismus in Höhe von 265 Dollar zahlen. Grae will aber einen Freispruch erreichen. Um die Gerichts- und Anwaltskosten zu decken, hat sie einen „Go-Fund-Me“-Aufruf gestartet und innerhalb kürzester Zeit mehr als 1000 Dollar gesammelt. Das Kuriose an der ganzen Geschichte: Der Mann mit dem Hakenkreuz wird nicht belangt. Wie kann das sein?