Was als Bürgerbewegung einiger aktiver Europäerinnen und Europäer begann, ist mittlerweile in 13 Ländern Europas eine eingetragene Partei – seit März letzten Jahres auch in Deutschland. Das Durchschnittsalter der insgesamt 1 300 Mitglieder in Deutschland (europaweit sind es über 20 000) liegt unter 35 Jahren. Sie verstehen sich als gesamteuropäisches Projekt, das jenseits der klassischen parteipolitischen Links-Rechts-Orientierung funktioniert. Sie vertreten die „Generation Erasmus“ – die Menschen also, die sich mehr mit Europa identifizieren als mit dem jeweiligen Land, in dem sie geboren sind. Sie glauben, dass Europa die Zukunft ist und gießen damit das Gefühl, das aktuelle sehr viele Menschen auf die Straße bringt, in ein politisches Parteiprogramm.