„Ich wollte zeigen, dass im Osten coole Menschen leben“

Nach der Wahl in Brandenburg ist die 19-jährige Hanna aus Potsdam plötzlich eine kleine Berühmtheit. Denn als das ZDF am Sonntagabend diverse Politiker zur Nachbesprechung der Wahl versammelt hatte und auch Andreas Kalbitz von der AfD sprach, hielt sie im Hintergrund immer wieder ein Schild in die Kamera. Darauf stand: „Rassisten sind keine Alternative“. Geschrieben hatte es ihr guter Freund Mortimer, auf dessen Schultern sie saß. Am Telefon haben uns die beiden erzählt, warum sie sich so öffentlich gegen die AfD einsetzen und welche*r Politiker*in sich danach noch bei ihnen bedankte.