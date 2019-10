„In Polen gibt es ein linkes Sozialprogramm mit rechter Ideologie“

Welche haben sich nicht erfüllt?

Die Hoffnung, sich wie zu Hause zu fühlen beispielsweise. Ich habe sehr gefremdelt mit dem Land. Ich habe gemerkt, dass es ungeschriebene Regeln gibt, die ich nicht kannte. Zum Beispiel bei der Erziehung: In Polen werden die Kinder strenger erzogen als in Deutschland, dafür werden sie aber viel mehr wertgeschätzt. Die Mädchen, so mein Gefühl, müssen noch viel mehr „Mädchen“ sein. Dass man sich zu einem bestimmten Grad fremd fühlt, ist natürlich normal, wenn man ins Ausland geht. Aber ich hatte mit diesem Fremdgefühl in Polen eben nicht gerechnet. Die Reibung kam unerwartet. Ich war doch in meinem Geburtsland! Diese Reibung habe ich dann aber für meine Arbeit genutzt und mich gefragt, inwieweit und warum meine westlichen Erfahrungen nicht zusammenpassen mit dem, was in Polen und in Osteuropa passiert.