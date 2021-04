Politische Posen oder glaubwürdige Auseinandersetzung?

Aber ist es profitabel für professionelle Lifestyle-Influencer*innen, sich politisch zu präsentieren? Nicht nur aufwendige Outfit-Shootings und Workout-Videos, auch politische Bildungsarbeit und Livevideos mit Politiker*innen kosten Zeit und Aufwand. Bei Instagram läuft die Entlohnung in der Regel mittels Produktplatzierungen in den Beiträgen. Aber wie finden Unternehmen es, wenn die Werbepartner*innen sich online politisch geben? Louisa Dellert sagt: „Ich glaube, dass auch die Unternehmen gemerkt haben, dass meine Generation und die nachkommenden viel politischer sind. Das merkt man auch an den Kooperationsanfragen.“ Sie selbst drehte beispielsweise in Zusammenarbeit mit einer Waschmittel-Firma ein Video zum nachhaltigeren Umgang mit Kleidungsstücken. Diana zur Löwen eines über ihre Politisierung, um junge Frauen digital zu „empowern“ – in Kooperation mit der deutschen Fernsehlotterie.