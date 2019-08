Wie ein Bündnis versucht, vor den Landtagswahlen einen Rechtsruck abzuwenden

Da steht mittags schräg gegenüber vom Marktplatz Mehmet hinter der Theke seines Imbisses und macht zwei Döner fertig – „mit Käse, Kräutersoße, nicht scharf“. Seit elf Jahren lebt der 31-Jährige in Forst. Von den Aktionen hatte er bisher noch nichts gehört. „Finde ich aber gut, wenn es sich gegen die AfD richtet“, sagt er. Forst bezeichnet er als „die freundlichste Stadt, die ich in Brandenburg kenne“. Zwei Jahre lang habe er in Hoyerswerda, einer Kleinstadt in Sachsen, gearbeitet: „Da wurde ich offen angefeindet.“ Dass die AfD so beliebt ist, mache ihm dennoch Sorgen. Auch hier in Forst gebe es Menschen, die keine Geflüchteten in der Stadt haben wollten.