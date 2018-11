In diesem Jahr jährt sich am 9. November schließlich noch etwas anderes: Die Demokratie in Deutschland wird 100. 1918 wurde die Monarchie abgeschafft und die (Weimarer) Republik ausgerufen. Auch dafür mussten viele Menschen sterben. Wenn wir uns vor Augen führen, was in diesen 100 Jahren allein an den beiden anderen 9. Novembern und dazwischen alles passiert ist – und was womöglich wieder passieren könnte, wenn wir daraus nicht lernen – zeigt uns, wie gut wir es heute haben. Darüber kann man einmal im Jahr schon mal nachdenken. Nicht nur in Berlin.