Das ist so heftig, dass es einem den Atem verschlägt. Wie sollen wir, deren Vertrauen mangels erfolgreich gelöster politischer Krisen eh schon zerbrechlicher ist als das unserer Elterngeneration, noch an politische Institutionen glauben, wenn der Verfassungsschutz nicht nur wie früher im Verborgenen machen kann, was er will, sondern durch den Innenminister öffentlich bestärkt wird? Wenn sein Präsident, promovierter Jurist, erklärt, er habe quasi vorbeugend von „Mord“ in Chemnitz statt, wie im Haftbefehl lautend, von Totschlag gesprochen, damit die Bürger nicht den Eindruck bekämen, da werde etwas heruntergespielt? Das ist schon keine Politik mehr, das ist Populismus.