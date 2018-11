Warum gerade das Döner-Kebab-Shirt?

Ich wohne schon mein Leben lang in Moabit. Das war immer ein Arbeiterkiez, und in den 60er und 70er Jahren kamen durch die Randlage nah an der Mauer viele Arbeitsmigrantinnen und -migranten, die sich die Mieten in Charlottenburg nie leisten konnten. Viele dieser Menschen haben damals in Fabriken am Fließband gearbeitet, in einfachen Tätigkeiten. Als später diese Jobs aus Berlin wegverlagert wurden, wurden sie arbeitslos. Die hierdurch entstandene massive Armut von Menschen mit Migrationshintergrund in den 90er Jahren hat mich sehr geprägt. In dieser Not haben sich viele selbstständig gemacht und sich nach anderen Jobs umgeschaut: Frauen sind oft putzen gegangen und die Männer haben sich in der Gastronomie mit Dönerläden sebstständig gemacht. Ich erinnere mich, dass ich damals vom Schulbus aus immer mindestens einen Menschen mit so einem Döner-Kebab-Shirt gesehen habe. Ich weiß noch, wie erschöpft sie aussahen. Sie haben hart geschuftet und konnten gerade mal die Miete bezahlen.