Das zeigt: Es geht in der Debatte zu selten darum, wer was als rassistisch empfindet. Sondern so gut wie immer um Macht. Denn wer die Macht hat – in diesem Falle also die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft –, hat auch die Deutungshoheit und kann entscheiden, ob etwas rassistisch ist oder nicht. In den USA funktioniert rassistische Werbung mittlerweile kaum noch, weil es dort eine große schwarze Community gibt, die sich solche Kampagnen sofort abmahnt. Und die amerikanischen Firmen wissen, dass sie so auch ihre eigene Zielgruppe angreifen. In Deutschland ist das anders, weil überwiegend eine weiße Zielgruppe angesprochen werden soll.