„Wir wollten nicht zulassen, dass in Zwickau die Nazis das Sagen haben“

In der vergangenen Woche sind in Zwickau zwei Denkmäler, die an Enver Şimşek erinnern, geschändet worden. Şimşek war das erste Mordopfer der neonazistischen Terrorgruppe NSU. Erst wurde ein kleiner Gedenkbaum umgesägt. Dann wurde eine Bank, die ebenfalls an den zweifachen Vater erinnerte, zerstört. Diesen Ausdruck des Hasses wollte der 17-jährige Jakob so nicht stehen lassen. Gemeinsam mit seinem Mitschülern organisierte der Zwickauer am Wochenende eine Gedenkminute an dem umgesägten Bäumchen. Hier erzählt er, was die Idee dahinter war und wie Rechtsextreme in der Stadt versuchen, Menschen einzuschüchtern, die sich gegen Rassimus engagieren.