Warum wollen gerade junge Menschen die Abspaltung von Spanien?

Andreu van den Eyde, 44, vertrat in dem spektakulärsten Prozess der jüngeren spanischen Geschichte Oriol Junqueras und Raül Romeva. Junqueras war 2017 der Vizepräsident Kataloniens, Romeva Außenminister. Seine Klienten wurden zu zwölf und 13 Jahren Haft verurteilt. Van den Eyde sitzt in auf der Terrasse einer Bar in Tres Torres, einem gehobenen Viertel Barcelonas. Ab und an lacht er schnaufend, wenn er von dem Prozess erzählt, so als könnte er noch immer nicht glauben, was er in den vergangenen Monaten erlebt hat. „Wir hätten uns den Prozess sparen können. Das Urteil stand von vorneherein fest. Wir, die wir uns schon lange mit diesem Thema auseinandersetzen, haben kein Vertrauen in den Staatsapparat“, sagt er. „Wir dachten, dass es bestimmte Regeln gäbe, die sie nicht überschreiten würden. Sie wiesen meine Beweise zurück, Dokumente kamen nicht rechtzeitig bei uns an, andere haben sie verloren.“ sagt van den Eyde. Wie er denken viele Katalan*innen über den Prozess.