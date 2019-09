Warum spendet plötzlich niemand mehr für die Seenotrettung?

In Deutschland bleibt es ruhig. Wo Rackete noch zwei Monaten zuvor als Heldin gefeiert wurde, ist Reisch nur eine Randnotiz. Fast alle Zeitungen veröffentlichen dieselbe dpa-Meldung über den Fall, in den sozialen Netzwerke hält sich die Empörung in Grenzen, Claus-Peter Reischs Crowdfunding-Kampagne für die Gerichtskosten steht nach fast drei Wochen bei rund 19 000 Euro. Fünf Prozent des Kampagnenziels, 1,3 Prozent von dem, was für Sea Watch gespendet wurde. Ein Bruchteil davon, was Prozesskosten, die mögliche Strafe und die Neuanschaffung eines Schiffes kosten. Doch warum lässt die Menschen das, was sie bei Rackete bewegte, nun kalt?