Ein Juso im Parteivorstand ist überlebenswichtig für die SPD

Kevin Kühnert weiß das. In seiner Bewerbungsrede auf dem SPD-Parteitag spricht er über junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Und wird laut in Richtung CDU: „Vielleicht nicht über ‘ne Dienstpflicht, sondern mal über ‘ne Ausbildungsplatzgarantie reden, Frau Kramp-Karrenbauer!” Am Ende bekommt er zwar mit 70,4 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis, aber den lautesten Applaus von allen. Nur in der ersten Reihe sitzen Kurt Beck, Martin Schulz und Wolfgang Thierse mit verschränkten Armen und mies gelaunten Gesichtern. Die Politiker also, die es zum Teil selbst gründlich versemmelt haben, tun lieber so, als ginge sie das alles gar nichts an, anstatt sich wenigstens ein paar mal Klatschen abzuringen für eine Position, die sozialdemokratischer nicht sein könnte. Auch das zeigt, wie dringend diese Partei was an ihrem Personal ändern muss – und an dessen Umgang miteinander.