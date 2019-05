Vorausgegangen war ein Interview zwischen ORF-Reporter Christian Konrad und Böhmermann im Rahmen seiner Ausstellung „Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich“, die am Wochenende in Graz eröffnet wurde. In dem Interview erklärte der Moderator die Ideen hinter seinem neuesten Projekt und antwortete gewohnt bissig auf die gestellten Fragen: „Ein 32-jähriger Versicherungsvertreter mit viel Haargel als Bundeskanzler, habt Ihr nichts Besseres?“, „Wann wird der ORF umbenannt in FPÖ-TV?“, und sprach von „volksverhetzender Scheiße“, die der Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei Facebook „raushaut“ – alle Aussagen hatten eine klare Botschaft: In Österreich läuft gerade sehr viel schief. Hier wird aus Böhmermanns Sicht normalisiert, was eigentlich niemals normal sein sollte.