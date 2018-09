Die Erleichterung ist aber ein Nebeneffekt der Gewohnheit. Gerade häuft sich in relativ kurzer Zeit, was in Deutschland schon lange nicht mehr unter der Oberfläche brodelt. Deutschland ist ein Land, in dem sich Rechtsextremismus immer wieder Bahn bricht, in dem Ausländer, Semiten, Sinti und Roma aus rechtsextremistischen Motiven bedrängt oder ermordet werden. Todesfälle wie in Chemnitz und Köthen werden sofort von Rechts instrumentalisiert und schaffen ein Klima der Anspannung und der Angst.