Auch euer Verhältnis zu euren Eltern und Freunden ist ganz anders als bei uns in Syrien. Wenn ihr zu eurem Geburtstag einladet, schreibt ihr den Leuten, was sie mitbringen sollen. Ich fand das anfangs richtig unverschämt – sie sind doch eure Gäste! Dann habe ich gelernt, dass ihr den Leuten sogar sagt, was sie euch schenken sollen. In meiner Heimat Aleppo würde man sich sehr schämen, das zu tun. Da fragt man auch nicht, was ein Kind sich zum Geburtstag wünscht, sondern macht sich eigene Gedanken. Generell sprecht ihr sehr viele Sachen aus, die wir in Syrien für uns behalten hätten. Wenn ihr 18 werdet und noch zuhause wohnt – so hab ich das bei einigen mitbekommen – wird zum Beispiel auf einmal viel über Geld geredet. Ihr beteiligt euch dann finanziell an der Miete oder an den Einkäufen. Das wäre in Syrien undenkbar. Dort wird alles einfach geteilt. Manchmal habe ich den Eindruck, eure Familie steht für euch auf einer ähnlichen Stufe wie eure Bekannten. Die meisten Senioren leben irgendwann in einem Altenheim. Davon gibt es bei euch auch ziemlich viele. In Aleppo sind es ingesamt nur drei. Und wenn jemand stirbt, dann muss man für den Friedhof Miete zahlen. Auch wenn ich zwischen euch schon eine gewisse Nähe spüre, kommt es mir im manchmal sehr pragmatisch und wenig herzlich vor.