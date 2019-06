„Ich war empört von der Respektlosigkeit der Aktion“

Sie hat sich während des viertägigen Planspiels „Jugend und Parlament“ des Deutschen Bundestags ereignet – das sonst eher unspektakulär abläuft. Etwa 300 Jugendliche werden dafür jedes Jahr von Abgeordneten vorgeschlagen. Die werden in fiktive Fraktionen eingeteilt und debattieren wie die „Großen“ über einen Gesetzesentwurf. In den ersten drei Tage von Samstag bis Montag verlief diesmal alles nach Plan. Doch am Dienstag organisierten Mitglieder von „Fridays for Future“ die Protestaktion – und das Planspiel fand Aufmerksamkeit in der Presse. In der Diskussion, die daraus entstanden ist, geht es um die Grenzen des Protests, zivilen Ungehorsam und politischen Diskurs. Wir haben mit zwei Teilnehmern des Planspiels gesprochen. Einer lag auf dem Boden, einer hat gebuht.