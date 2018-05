„Was mir passiert ist, war ein furchtbarer Skandal“

Am Sonntagmittag marschierten Zehntausende Menschen in Berlin unter dem Motto „Stoppt den Hass!“ gegen die „Zukunft Deutschland“-Demo der AfD, die gleichzeitig stattfand. Auch die 73-jährige Irmela Mensah-Schramm wollte ein Zeichen gegen die Rechtspopulisten setzen. Sie ist bekannt dafür, dass sie seit 32 Jahren rechte Hass-Graffiti und Schriftzüge im öffentlichen Raum übersprüht und rassistische Aufkleber abkratzt. Über 70 000 Hassbotschaften hat sie so schon entfernt oder entschärft, Fotos davon stellt sie inzwischen in Ausstellungen aus. Sie wurde für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz und weiteren Friedenspreisen ausgezeichnet. Ihren gestrigen Protest durfte Irmela allerdings nicht lange durchziehen – die 73-Jährige wurde noch vor Beginn der Kundgebung der AfD in Handschellen abgeführt. Wie Irmela ihre Verhaftung erlebt hat und was danach passierte, hat sie uns am Telefon erzählt und währenddessen immer wieder geweint.