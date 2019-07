Wenn eine Seenotretterin „Piratin“ genannt wird

Aber es gibt auch die andere Seite der Rhetorik in der Sea-Watch-Debatte: das, was Thomas Niehr das ‚Menschliche’ nannte. Sowohl Politiker*innen als auch Tausende Nutzer*innen in sozialen Netzwerken solidarisierten sich mit Carola Rackete und der Sea-Watch 3. Hier wurde von „Heldentaten“ und einer „Menschenretterin“ gesprochen. Rackete gehöre nicht ins Gefängnis, sondern in die Geschichtsbücher, hieß es. Auf dieser Seite des Diskurses werden also Begriffe verwendet, die Menschlichkeit transportieren.