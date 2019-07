Kann eine Ex-AfDlerin uns wirklich etwas über Meinungspluralität beibringen?

Sieht man sich die Videos von Franziska Schreiber an, bekommt man schnell den Eindruck, dass dort nicht wirklich Pluralismus, geschweige denn Meinungsvielfalt, propagiert wird. Sondern einfach die Lust am Widerspruch. Sieht man sich beispielsweise ihr Video zu „Islam = Gefahr?“ an und hat sich innerlich schon auf sehr viel Hass einstellt, wird man zunächst nicht enttäuscht. Die Moderatorin sagt „Der Islam ist gefährlich“ – das habe sich bisher einfach nur niemand getraut zu sagen. Dann zitiert sie gewaltverherrlichende Stellen aus der Bibel und dem Koran, um ihre argumentative Kehrtwende einzuleiten: Die Mehrheit der Muslime in Deutschland wolle sich gar nicht an diese Koranstellen halten und sei friedlich. Puh, also doch alles also gar nicht so schlimm! Die zweite Hälfte des Videos füllt Franziska Schreiber mit persönlichen Anekdoten, die entschuldigen sollen, warum sie früher einmal anderer Meinung war (ihr Umfeld war schuld).