„Die Gefahr eines Krieges ist so nah wie nie“

Mein Studium der Islamwissenschaft hilft mir dabei, mich nicht in Emotionen zu verlieren. Es hat mir den Ansporn gegeben, mich an Analysen und Berichten von Expert*innen festzuhalten. Dadurch kann ich die Sache analytisch betrachten und sehen, was Auswege sein könnten. Meine Hoffnung liegt seit den Protesten im vergangenen November bei allen gesellschaftlichen Gruppen, von Lehrer*innen über Künstler*innen bis hin zu Sportler*innen, die an die Machthabenden appellieren, an die Bevölkerung Irans zu denken anstatt an sich selbst. Außerdem glaube ich an die Jugend und jene, die trotz der Gefahr, verhaftet zu werden, für ihre Rechte einstehen.“