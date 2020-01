„Von den Grünen hätte ich mehr Hartnäckigkeit erwartet“

In Österreich wurde am heutigen Dienstag eine konservativ-grüne Regierung vereidigt. Noch vor der Vereidigung gab es bereits Kritik an der Koalition der Grünen und der ÖVP: Die Grünen hätten sich während der Koalitionsverhandlung zu wenig durchgesetzt, kritisierte etwa die grüne Jugend. So soll eine CO2-Bepreisung erst ab 2022 erfolgen, während Österreich bis 2040 klimaneutral werden will. Außerdem will die Koalition ein Burkaverbot bis zu einem Alter von 14 Jahren einführen und eine noch härtere Migrationspolitik fahren. Wie stehen junge Österreicher*innen dazu? Wir haben mit fünf von ihnen gesprochen.