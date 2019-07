50 000 Menschen feiern in Chemnitz unter dem Motto #wirbleibenmehr

Sie wollen „mehr“ Menschen bleiben: Mehr als 50 000 Bürger*innen haben am Donnerstag in der Chemnitzer Innenstadt eine Party gegen rechts gefeiert. #wirbleibenmehr war das Motto von „Kosmos Chemnitz“, angelehnt an das Hashtag #wirsindmehr, unter dem im vergangenen Sommer Menschen in ganz Deutschland gegen rechte Gewalt auf die Straße gegangen sind. Zu einem gleichnamigen Konzert in Chemnitz kamen am 3. September 2018 65 000 Menschen. Der Hintergrund: Nach einem tödlichen Messerangriff auf den Deutschen Daniel K. Ende August 2018 war es in der 250 000-Einwohner-Stadt in Sachsen zu Ausschreitungen gekommen. Die Tatsache, dass der Angriff mutmaßlich von einem Iraker und einem Syrer begangen worden sein soll, wurde von der AfD und rechtsextremen Gruppen politisch instrumentalisiert.