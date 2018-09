In den kommenden Tagen wird es weitere Protestaktionen geben. So zum Beispiel in Hamburg oder Berlin. Die größte Veranstaltung findet am Montag in Chemnitz statt. Unter dem Motto „Wir sind mehr“ geben Casper, Marteria, Trettmann, K.I.Z und viele mehr ein Gratis-Konzert am am Karl-Marx-Monument.