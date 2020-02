Wie Leugner*innen des Klimawandels die Politik beeinflussen wollen

Passiert das Gleiche, was anscheinend in den USA an der Tagesordnung ist, auch in Deutschland?

Jean: Wir haben keine Belege, das „EIKE“ Geld von der Industrie annimmt und das halte ich nach bisherigen Recherchen auch für unwahrscheinlich. James Taylor sagte uns aber, dass EIKE Geld von Heartland annimmt. Heartland und EIKE unterstützen sich auch personell und ideel, helfen sich auf Konferenzen aus.