Die Ereignisse in Chemnitz haben viele erschüttert. Am vergangenen Wochenende war der 35-jährige Daniel H. niedergestochen worden. Daraufhin machten auf rechten Internetseiten und in den sozialen Medien Gerüchte von Tätern mit Migrationshintergrund die Runde und die Hetze gegen Flüchtlinge begann. Hooligans und Neonazis taten sich zusammen, die Polizei war überfordert und in der Unterzahl. Auch am Montag gab es wieder Demonstrationen.