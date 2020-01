Wieso aus der „Jungs-Mädchen-Frage“ künftig „Querfragen“ wird

Für das Jahr 2020, 15 Jahre nach Einführung der Rubrik, haben wir uns deshalb Großes vorgenommen: Wir schaffen die Jungs-Mädchen-Frage ab. An ihre Stelle wird „Querfragen“ treten. Weiterhin ein Dialog-Format, aber eben eines, in dem auch queere Personen zu Wort kommen. Bei den Querfragen werden weiterhin Fragen von Männern an Frauen an Männer ihren Platz haben. Es werden aber auch trans* Männer über Männlichkeit sprechen, non-binäre Menschen darüber, wie wichtig ihnen die richtige Bezeichnung ist, und lesbische Frauen darüber, welche Klischees sie am meisten nerven. Es wird um Homophobie im Fußball gehen und darum, was Dragqueens davon halten, dass sie jetzt (zumindest teilweise) im Mainstream angekommen sind.