Hetero-Frauen, wie fühlt ihr euch mit Lesben in der Gemeinschaftsdusche?

das Wichtigste zuerst: Das Problem der wandernden Blicke betrifft uns alle. Ich persönlich dusche am liebsten daheim, denn da muss ich nicht darauf achten, wo ich hinschaue und ob ich damit vielleicht irgendwen verunsichere. In einer Gemeinschaftsdusche hat jede Frau ihre eigene Strategie: Manche von uns starren eine bestimmte Kachel an, einige versuchen lässig, die Nachbarin anzulächeln und andere drehen den Mitduschenden den Rücken zu. Doch manchmal bleibt der Blick trotzdem eine Sekunde zu lang an irgendeiner fremden Körperstelle hängen. Das passiert eben.