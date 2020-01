Queers, stört es euch, dass Pride-Flaggen ein Fashion-Symbol sind?

Ich denke bei der immer größer werdenden Präsenz der Regenbogenflagge oft an mich als Teenager. Vielleicht hätte es mir bei meinem inneren Coming-out geholfen, zu sehen, dass sich viele Menschen und Einrichtungen, öffentlich oder privat, mit der Regenbogenflagge identifizieren. Klar, ein Biss in einen Labberburger hätte mich sicher nicht auf magische Weise befreit von all meinen Problemen, Ängsten und Komplexen, einfach nur, weil er in buntes Papier gewickelt gewesen wäre. Aber vielleicht hätte mir die Message ja einen Denkanstoß liefern können. Den Gedanken hinter der komplett identischen Rezeptur finde ich nämlich schön: „We are all the same inside.“ Und im Optimalfall bringt mehr Sichtbarkeit ja auch den ein oder anderen Homophoben dazu, seine Ansichten zu überdenken.