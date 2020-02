Queers, müsst ihr euch der Szene anpassen?

Ich habe mich zum Beispiel als Teil eines Vereins gesehen, als Teil einer Hochschule oder einer Freundesgruppe, aber nie als Teil der LGBTQI-Szene oder speziell der Lesben-Szene. Für euch, liebe Heteros, gehört man als Lesbe wahrscheinlich automatisch dazu, und ich denke, dass das auch die Meinung einiger queerer Menschen ist. Deshalb will ich es nochmal so ausdrücken: Ich habe nie aktiv etwas mit der oder für die Szene unternommen. Daher habe ich mich auch nicht an ihr orientiert, habe die Kriterien gar nicht gekannt.