Frauen, warum nennt ihr euch gegenseitig „Girl“?

Wenn wir „Girl“ als Anrede für eine Freundin verwenden, dann meinen wir das Wort außerdem ein bisschen anders. Wir haben es aus dem US-amerikanischen Raum geklaut, nachdem wir es in zu vielen Serien und Filmen immer wieder gehört hatten. Darin sagen Frauen meistens „Giiirl“, wenn sie der anderen eine empowernde Ansage machen à la

„Giiirl, you don’t need that guy“ oder „Oh giiirl, you are beautiful“. Wir haben uns das also gemerkt – und dann kurzerhand nachgemacht.