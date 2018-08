Warum?

Ich bin teilweise in Deutschland aufgewachsen und habe auch ein paar Jahre in Spanien gelebt. Ich habe also die Freizügigkeit innerhalb der EU selbst genossen. Und dieses Recht, zu reisen und in anderen Ländern zu arbeiten, ist meiner Meinung nach ein großes Privileg. Viele meiner Freunde sind wie ich absolut nicht einverstanden mit dem Brexit. Ich wollte einfach ein persönliches Statement abgeben. Zuhause bin ich Teil der „Remain“-Bewegung und mit dieser Tour kann ich wenigstens ein kleines Zeichen dafür setzen. Also habe ich meinen Job gekündigt und bin losgefahren.