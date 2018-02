Warum man immer wieder am selben Ort Urlaub machen sollte

Dieses Jahr frage ich mich nicht: „Wohin will ich?“, sondern: „Wohin will ich wieder?“

In neuen, fremden Städten bin ich erst einmal überfordert und stopfe meinen Tag voll mit Dingen, die ich unbedingt sehen will oder irgendeinem Reiseführer zufolge sehen sollte. Und das alles innerhalb von drei Tagen. Auch wenn ich mir hier genauso gut sagen könnte: „Mach langsam. Du kannst ja wiederkommen“, weiß ich, dass ich es wahrscheinlich nicht tun werde. Und das ist schade. Denn es ist etwas Wundervolles, in eine bereits bekannte Stadt zurückzukehren. Sich in das gleiche Café wie vor zwei Jahren zu setzen und zu sehen, wie sich die Stadt und auch wie man sich selbst verändert hat.

Ich sage nicht: Hört auf zu reisen und fahrt nur noch an den gleichen Ort! Reisen an neue Ziele sind aufregend und bereichernd, wenn man die Chance dazu hat. Aber es lohnt sich auch, einen Ort zwei- oder dreimal oder immer wieder zu besuchen, egal aus welchem Grund – weil man das Gefühl hat, noch nicht alles gesehen zu haben, weil das Essen dort so gut ist oder weil man einfach Mal seine Ruhe haben will.

Und daher frage ich mich auch dieses Jahr nicht: „Wohin will ich?“, sondern: „Wohin will ich wieder?“