Homosexuelle müssen sich im Urlaub oft verstellen

Lena mag entspannten Urlaub, egal ob alleine oder mit Freunden, all-inclusive oder auf der Isomatte. Hauptsache „kein Städteurlaub, bei dem man zehn Stunden rumläuft oder auf irgendwelchen Vulkanen rumstapft“. Und es sollen eben im besten Fall Orte sein, an denen sie sich direkt erwünscht fühlt. Sie freut sich zum Beispiel, wenn Regenbogenfahnen am Balkon hängen: „Einfach ein Zeichen, dass die Leute ok damit sind. Darauf bin ich angewiesen. Auch wenn es keine Gesetze gegen Homosexualität gibt oder man als Touristin nicht in Lebensgefahr ist, man kann nie wissen, was in so einem Land in der Gesellschaft vorgeht.“